Газпром натякає Україні на «веселий» Новий рік

"Газпром" підготував документи для звернення до міжнародного суду зі скаргою на Україну. Київ не платить за російський газ, кажуть у компанії. Про намір відстоювати інтереси Газпрому в суді повідомив перший заступник голови правління монополії Олександр Медведєв. Він сказав, що якщо Україна наполягатиме на несплаті боргів, компанія скористається правом звернення в судові інстанції. «У нас є не дуже добра традиція зустрічати Новий рік за переговорним столом з колегами з України. Але цього року ми все ж таки сподіваємося на краще», - сказав Медведєв.

Эхо Москвы