Допит Януковича: у Лук'янівському СІЗО готові не допустити повторення "п'ятничної ситуації"

Про це повідомив в. о. начальника Лук'янівського СІЗО Сергій Первак в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Сама адміністрація слідчого ізолятора готова видати зазначених укладених для доставки в суд", - зазначив Він.

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Говорячи про те, чому екс-"беркутівці" не доставили до суду в п'ятницю, керівник СІЗО зазначив: "В даний час проводиться службова перевірка, щодо співробітників слідчого ізолятора, а також конвойної служби. Там вже будуть до них відповіді з даного питання. Ну а з урахуванням того, щоб не допустити п'ятничного варіанта, хочу зазначити, що у слідчому ізоляторі працюють сім кабінетів відеоконференції, які в свою чергу обладнані необхідною апаратурою. Це може забезпечити відеоконференцію, зв'язок з будь-яким судом Києва та Київської області".

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада у Святошинському райсуді Києва в режимі відеоконференції був запланований допит колишнього президента Віктора Януковича по відеозв'язку з Ростова по справі 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Після початку засідання в суді було оголошено перерву, оскільки підсудних не доставили до суду: кілька десятків людей блокували виїзд екс-"беркутівців" з Лук'янівського СІЗО. Пізніше суд після перерви прийняв рішення перенести допит Януковича на сьогодні, 28 листопада.