Грузія і Росія звинувачують одна одну в провокації

Грузинський Президент Михайло СААКАШВІЛІ звинуватив Росію в провокації після того, як його кортеж потрапив під обстріл біля кордону з Південною Осетією.

Разом із М.СААКАШВІЛІ в кортежі знаходився Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, який перебуває в Грузії з офіційним візитом, передає АМІ “Новости-Украина”.

У свою чергу, керівник МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ також назвав цей інцидент на грузинсько-південно-осетинському кордоні провокацією з боку Грузії.

Інцидент стався неподалік від контрольно-пропускного пункту між Грузією і самопроголошеною республікою Південна Осетія. Президенти двох країн оглядали місця, де в серпні цього року відбулися сутички між російськими і грузинськими військами.

Згідно з повідомленнями, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За словами одного з супроводжуючих М.СААКАШВІЛІ, які наводить агентство “Рейтер”, одягнені у військову форму південні осетини зробили декілька попереджувальних пострілів, коли кортеж наблизився до кордону на відстань 30 кілометрів.

У ході прес-конференції, організованої незабаром після події, М.СААКАШВІЛІ заявив, що, на його думку, це була провокація з боку Росії.

За словами грузинського президента, цей випадок повинен продемонструвати європейським політикам як Росія "безсоромно порушує досягнуті за посередництва Європи домовленості про припинення вогню між Москвою і Тбілісі".

Л.КАЧИНСЬКИЙ, хоча й зазначив, що поки що не ясно, чи був вогонь відкритий безпосередньо по машинах або ж у повітря, у своїх оцінках інциденту був також категоричним.

“Окупанти XXI століття, які не мають ні законного, ні морального, ні якогось іншого права знаходитися тут і гнобити мирних жителів, розташувалися в самому серці Грузії", - заявив польський лідер.

Російська сторона заперечує факт стрілянини по кортежу, в свою чергу звинувачуючи Грузію в провокації.

“Коли президента запрошують на якесь свято в місто Тбілісі, а потім садять на машину і везуть в іншу державу, хіба це не провокація? Ніякої стрілянини з наших позицій, а також з позицій південно-осетинських військ не велося", - наводить РІА “Новости” слова міністра закордонних справ Росії С.ЛАВРОВА.

Південна Осетія також заявляє про свою непричетність до інциденту. "Ми не маємо до цього ніякого відношення, і з боку Південної Осетії ніхто не стріляв", - заявила голова комітету з інформації і преси Південної Осетії Ірина ГАГЛОЄВА.

З часів серпневих подій на кордоні між Грузією і Південною Осетією сталося декілька інцидентів із застосуванням зброї, в яких сторони звинувачують одна одну.

Нещодавно Грузія відзначила п`яту річницю "Революції троянд", завдяки якій М.СААКАШВІЛІ прийшов до влади.

М.СААКАШВІЛІ закликав грузин об`єднатися "перед лицем російської загрози" так, як це було під час безкровної революції 2003 року.

Втім, святкування річниці "Революції троянд" цього року пройшло вельми скромно.

Єдиним запланованим святковим заходом став концерт в будівлі Тбіліської опери.

Опозиція провела демонстрації з вимогою до М.СААКАШВІЛІ піти у відставку, а колишній соратник грузинського президента Ніно БУРДЖАНАДЗЕ звинуватила його в авторитаризмі і оголосила про створення власної нової опозиційної партії.