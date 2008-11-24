Ющенко поклав «газову» відповідальність на Тимошенко

Президент Віктор ЮЩЕНКО поклав персональну відповідальність на членів Кабінет міністрів України за організацію ефективних переговорів з Росією щодо встановлення ціни на газ для України на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

Вона підкреслила, що Президент хоче бачити більш активну позицію уряду у переговорах з РФ.

«Глава держави також підкреслює на неприпустимості переведення газового питання з економічної площини в політичну», - сказала І.ВАННИКОВА, додавши, що, на думку глави держави, ефективні переговори, чіткі, зрозумілі принципи формування ціни на газ «мають дати нарешті країні, громадянам відповідь – чи політична у нас буде ціна на газ у 2009 році, чи все-таки економічно обґрунтована».

Президент очікує від Кабміну конструктивних і ефективних переговорів з РФ щодо поставок енергоносіїв.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ віддав розпорядження голові правління "Газпрому" Олексію МІЛЛЕРУ стягти борг за газ з України. О.МІЛЛЕР повідомив Президента, що український борг за російський газ становить 2,4 млрд. дол. Він також сказав, що при переході на ринкові відносини в сфері постачань російського газу в Україну його ціна з 1 січня 2009 р. може скласти понад 400 дол. за тис. куб м.

Тим часом Президент України Віктор ЮЩЕНКО 21 листопада дав уряду п`ять днів на вирішення питання з боргом за газ перед Росією.

Того дня на засіданні РНБО він заявив, що проблеми з розрахунками за газ почалися тому, що уряд не проводив ніяких розрахунків за постачання палива.