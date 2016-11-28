Янукович каже, що не пам’ятає телефонної розмови з Путіним в ніч на 19 лютого 2014 року
Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що не пам’ятає, чи говорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним в ніч на 19 лютого 2014 року, перед початком масових вбивств на Майдані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав по відеозв’язку із Ростовського суду під час допиту як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, сьогодні у Святошинському райсуді Києва.
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Янукович заявив, що не пам’ятає, чи говорив з Путіним телефоном в ніч проти 19-го лютого.
"Скоріш за все, такої розмови не було" - сказав він.
Також сьогодні під допиту Янукович не пригадав теми 54 розмов із кумом Путіна Медведчуком під час Майдану.
Відзначимо, під час прес-конференції 25 листопада колишній президент Віктор Янукович підтвердив, що просив президента РФ Володимира Путіна ввести війська в Україну, і назвав таке прохання "емоційним". Раніше постпред Росії в ООН Чуркін говорив, що Янукович просив про це Володимира Путіна 1 березня 2014 року.