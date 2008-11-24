Тимошенко скаржиться, що металургійні підприємства ігнорують домовленості

Не всі підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК) виконують домовленості про викуп коксівного вугілля й підтримку вуглевидобувної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відкриваючи нараду щодо ситуації, що склалася у вуглевидобувній галузі, заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні, на жаль, ситуація складається так, що не все, що планувалося, робиться підприємствами ГМК, які належать приватним особам. Із боку уряду ми дотримуємося всіх наших кроків, а в тому, що ми сьогодні бачимо з боку приватних власників металургійних і гірничих підприємств, є проблема" – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що на сьогоднішній день підприємства ГМК не виконали домовленість про викуп коксівного вугілля навіть із урахуванням занижених цін.

«Ми не бачимо, щоб сьогодні металургійні підприємства так, як і обіцяли, викупили коксівне вугілля, зокрема за дуже заниженою ціною, яка була обумовлена між підприємствами вуглевидобувної промисловості і ГМК», - зауважила прем`єр.

Вона повідомила також, що сьогодні в ході наради в Кабміні будуть також проаналізовані причини невиконання домовленостей, досягнутих у рамках галузевих меморандумів, підписаних урядом із підприємствами ГМК і хімічної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Кабінет міністрів України та підприємства гірничо-металургійного комплексу, профспілки, профільні виробничі об`єднання підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Гендиректор об`єднання металургійних заводів «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ повідомив, що українські вугільні компанії вже знизили ціни на коксівне вугілля майже на 30%.