Флетчера і 4 озброєних охоронців міліція скрутила силою

Співробітники СБУ, бійці спецпідрозділу «Беркут» та працівники Управління боротьби з економічною злочинністю Голосіївського райуправління ГУ МВС України в Києві були змушені вчора застосувати прийоми рукопашного бою під час затримання організатора тренінгів «Як стати мільйонером» громадянина США Роберта ФЛЕТЧЕРА та 4-х його озброєних охоронців, які «були агресивно налаштовані».

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Київ.

Як уточнили в ЦГЗ, затримання відбулося 23 листопада приблизно о 4.00 у виставковому центрі, який розташований біля метро «Лівобережна» після завершення Р.ФЛЕТЧЕРОМ проведення чергового «тренінгу».

При цьому в столичній міліції зазначили, що у чотирьох охоронців Р.ФЛЕТЧЕРА була вогнепальна зброя, у одного з них навіть карабін знаходився на бойовому взводі, тобто у ствольній коробці перебував набой.

Як повідомляв УНІАН, Р.ФЛЕТЧЕРА було затримано за підозрою у заволодінні коштами українських громадян.

Як повідомив начальник Головного управління МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА, «за нашою інформацією, сума коштів, зібрана з громадян Р.ФЛЕТЧЕРОМ, перевищує 10 млн. дол.».

Стосовно Р.ФЛЕТЧЕРА (1963 р.н.) порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що восени 2006 року Р.ФЛЕТЧЕР створив товариство з обмеженою відповідальністю «Глобальна система тренінгів», у якому він виступив співзасновником. Діяльність товариства зводилась до проведення тренінгів, які зазвичай проводились у нічний час, під час яких Р.ФЛЕТЧЕР, який видавав себе за успішного мільйонера, розповідав про різноманітні інвестиційні проекти, за рахунок яких можливо збагатитись, і роз`яснював, що чим більше коштів буде інвестовано - тим більший прибуток буде отриманий. Під час проведення тренінгів зі слухачами укладались договори позики та спільної діяльності під обіцянку виплати від 20 до 300% річних і отримувались кошти готівкою під розписки, а в деяких випадках - по прибуткових касових ордерах.