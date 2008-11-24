Польська прокуратура обіцяє за стрілянину по Качинському 5 років

Окружна прокуратура у Варшаві (Польща) перевіряє інцидент з обстрілом кортежу Президентів Польщі і Грузії Леха КАЧИНСЬКОГО та Михайла СААКАШВІЛІ 23 листопада на кордоні з самопроголошеною Південною Осетією.

«Ми звернулись до бюро охорони урядовців (BOR) та Бюро національної безпеки (BBN) для перевірки інциденту», - сказав TVN24 прес-секретар прокуратури Матешу МАРТИНЯК.

Він відзначив, що це попереднє розслідування справи.

«Прокуратура повинна спочатку визначити, чи дійшло до злочину наражання на небезпеку Президента», - сказав М.МАРТИНЯК.

Прес-секретар додав, що за такий злочин передбачається до 5 років ув’язнення.

Про те, що перевіркою інциденту повинна зайнятись прокуратура, сьогодні вранці заявив глава Бюро з національної безпеки (підконтрольне канцелярії польського Президента) Владислав СТАСЯК.

Він також заявив, що немає підстав вважати, що інцидент був «зрежисований».

Як повідомляв УНІАН, репортери польського TVN24, які були свідками недільних подій, та військові експерти не виключають можливості, що інцидент був спеціально «відрежисерованим» для того, аби показати «агресивність» Росії.

***Кортеж Президентів Польщі та Грузії було обстріляно по дорозі до табору грузинських біженців на кордоні з Південною Осетією. Ніхто не постраждав. Грузинський Президент назвав це провокацією з боку Росії. Москва заперечує факт обстрілу і зі свого боку звинувачує у провокації Тбілісі. А польський Президент назвав стрілянину свідченням того, що мирний план не діє і пообіцяв довести це до відома колегам із ЄС та НАТО.