Дискусія про "дорожню карту" у Мінську була короткою через позицію Росії - Клімкін

19:18, 29 листопада 2016
Політика
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Дискусія про "дорожню карту" у Мінську була короткою, бо російська сторона не погоджується на ключові пріоритети України.

Дискусія про

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу за підсумками переговорів глав МЗС "нормандського формату" у Мінську, який транслювався на телеканалі "112 Україна".

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"Дискусія щодо логіки "дорожньої карти". Вона, на жаль, була досить короткою, оскільки російська сторона не погоджується на ключові пріоритети. У нас залишається фундаментальна різниця у баченні цієї "дорожньої карти". Те, що хоче російська сторона, це фактично легітимізувати свій протекторат або колонію на Донбасі, не здійснюючи кроків з передачі контролю над територією окупованого Донбасу міжнародному співтовариству, ОБСЄ, не здійснюючи кроків з покращення безпеки, не здійснюючи гуманітарні кроки", - наголосив Клімкін.

Міністр наголосив, що гуманітарний вимір не є питанням узгодження "дорожньої карти", бо це має бути зроблено невідкладно.

"Насправді, це мало би бути вже давно зроблено. І я сьогодні привернув увагу всіх, що реально в цьому році звільнення йде ще складніше, ніж у попередньому, і це жахлива, катастрофічна ситуація", - вважає Клімкін.

"Ну а щодо «дорожньої карти», повертаючись до неї, дискусія була дуже поверховою, дискусія буде продовжуватись у різних форматах", - запевнив Глава МЗС.

Раніше Клімкін заявляв, що у Мінську на зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" як доказ російської агресії продемонстрував фото російського безпілотника і маршрут його польоту над Україною.

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