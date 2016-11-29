Дискусія про "дорожню карту" у Мінську була короткою через позицію Росії - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу за підсумками переговорів глав МЗС "нормандського формату" у Мінську, який транслювався на телеканалі "112 Україна".

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"Дискусія щодо логіки "дорожньої карти". Вона, на жаль, була досить короткою, оскільки російська сторона не погоджується на ключові пріоритети. У нас залишається фундаментальна різниця у баченні цієї "дорожньої карти". Те, що хоче російська сторона, це фактично легітимізувати свій протекторат або колонію на Донбасі, не здійснюючи кроків з передачі контролю над територією окупованого Донбасу міжнародному співтовариству, ОБСЄ, не здійснюючи кроків з покращення безпеки, не здійснюючи гуманітарні кроки", - наголосив Клімкін.

Міністр наголосив, що гуманітарний вимір не є питанням узгодження "дорожньої карти", бо це має бути зроблено невідкладно.

"Насправді, це мало би бути вже давно зроблено. І я сьогодні привернув увагу всіх, що реально в цьому році звільнення йде ще складніше, ніж у попередньому, і це жахлива, катастрофічна ситуація", - вважає Клімкін.

"Ну а щодо «дорожньої карти», повертаючись до неї, дискусія була дуже поверховою, дискусія буде продовжуватись у різних форматах", - запевнив Глава МЗС.

Раніше Клімкін заявляв, що у Мінську на зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" як доказ російської агресії продемонстрував фото російського безпілотника і маршрут його польоту над Україною.