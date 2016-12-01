25-а річниця референдуму про незалежність: Порошенко назвав єдність умовою збереження України

Привітання президента опубліковано на офіційному сайті глави держави.

"Це був безпрецедентний чин єднання нації, в результаті якого не залишилося місця ніяким сумнівам у прагненні українського народу жити у власній державі", - зазначає Порошенко.

Глава держави підкреслив важливість єдності суспільства і зараз: "це питання збереження державності".

"Якщо не хочемо знову бути зруйновані зсередини і поневоленими російським агресором, не можемо дозволити ніякого розбрату, внутрішніх інтриг, отаманщини. У той же час ми зобов'язані на всіх рівнях - дипломатичному, військовому, внутрішньополітичному, на рівні кожного громадянина дбати про власну країну, збереження територіальної і духовної цілісності, економічної та гуманітарної безпеки, захисту інформаційного простору України", - заявляє президент.

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При цьому Порошенко назвав головною актуальним завданням викорінення корупції, а критично важливими - завершення судової та правоохоронної реформ, досягнення економічного розвитку, поліпшення макроекономічних показників та створення привабливого інвестиційного клімату.

"Безумовний пріоритет - посилення обороноздатності держави, зміцнення національних збройних сил як запорука мирного майбутнього України і українців", - підкреслює він.

При цьому він заявляє, що "цивілізований світ цілком усвідомлює, що існування "великої європейської держави Україна в її міжнародно визнаних кордонах" є "життєвою необхідністю" і "запорукою стабільності та верховенства права в міжнародних відносинах та світу на Європейському континенті".

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Довідка. 1 грудня 1991 року, в Україні відбувся референдум про незалежність країни. Понад 90% жителів висловилися на підтримку незалежності. До цього, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України, а референдум повинен був показати ставлення населення до цього рішення.