"Жодних подвійних стандартів": ЄС пояснив Україні, чому першим надав "безвіз" країнам Океанії

Про це йдеться в офіційній позиції Євросоюзу, наданій "Європейській правді" прес-службою представництва ЄС.

Дипломати стверджують, що різниця у ставленні до України та цих держав обумовлена різними процедурами затвердження безвізового режиму - з Кірібаті, Соломоновими островами, Мікронезією, Тувалу і Маршалловими островами ЄС уже підписав двосторонні угоди про взаємне скасування віз, в той час як Україні безвіз надається в односторонньому порядку.

"Мова не йде про прийняття рішення, надавати чи ні безвізовий режим цим країнам... Питання про скасування віз (для острівних держав)... вже було вирішено за загальною законодавчою процедурою у 2014 році та безвізовий режим вже почав застосовуватися з початку цього року", - йдеться в поясненні.

Необхідно зазначити, що зараз безвіз із згаданими країнами діє в порядку "тимчасового застосування". Для вступу в силу угод вони повинні пройти процедуру ратифікації. Голосування за ратифікацію цих угод має відбутися в Брюсселі в четвер.

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Разом з тим, схвалення Європарламентом безвізового режиму для України відкладено до тих пір, поки не буде завершено узгодження механізму призупинення безвізу.

При цьому представники Європарламенту в офіційних коментарях відзначають, що не бачать необхідності в гальмуванні безвізу для України.

У представництві ЄС також наголосили, що "майбутній механізм призупинення безвізового режиму буде застосовуватися до всіх більш ніж 60 країн, чиї громадяни можуть подорожувати до ЄС безвіз".

Як повідомляв УНІАН, на сайті Європарламенту орієнтовною датою розгляду прийняття в першому читанні механізму реагування на міграційні виклики в ЄС визначено 18 січня 2017 року. Мова йде про введення процедури зупинення візових режимів з третіми країнами, громадяни яких звільнені від візових вимог.

У той же час, як повідомило УНІАН джерело в дипломатичних колах, механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського Союзу з третіми країнами буде розглянуто 7 грудня на рівні послів ЄС. Засідання тристоронньої групи (Європарламент, Європейська рада і Словаччина, яка головує в ЄС у другому півріччі 2016 року), яке відбулося 29 листопада в Брюсселі, завершилося без конкретних результатів.

24 листопада президент Єврокомісії Юнкер заявив, що вважає можливим прийняти рішення про запровадження Євросоюзом безвізового режиму для України до кінця року. Також він звернув увагу, що, очевидно, Раді ЄС та Європарламенту необхідно досягти угоди щодо чітких шляхів і коштів при введенні механізму припинення візових режим з третіми країнами. Перед самітом Україна-ЄС 24 листопада президент Європарламенту Мартін Шульц зазначив, що безвізовий режим для України залежить від здатності країн-членів ЄС домовитися щодо механізму призупинення дії Шенгенської угоди з третіми країнами.

За його словами, зауваження до механізму призупинення мають не тільки Франція, але і Бельгія, Німеччина, Італія та інші країни. Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що безвізовий режим для українців з боку ЄС запрацює відразу після узгодження механізму його призупинення.