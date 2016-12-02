Шуляк стверджує, що не відправляв літак внутрішніх військ до Москви у лютому 2014 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шуляк заявив під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

Читайте такожШуляк стверджує, що нічого не знає про "спецоперацію" проти Євромайдану 20 лютого 2014 року

"20 лютого або 19, мені зараз важко сказати, даний літак за моїм розпорядженням літав для транспортування бійців внутрішніх справ, поранених, здається, до Криму. А про інше залучення даного борта я зараз нічого сказати не можу", - сказав Шуляк.

У свою чергу адвокати потерпілих в суді зазначили, що згідно з допитом членів екіпажу літака Ан-26, бортовий № 07, повітряне судно 19 лютого 2014 року вилетіло порожнім за маршрутом "аеропорт "Жуляни" - Москва (Чкаловське)", де простояло кілька годин і порожнім повернулося до Києва. Крім того, захисники зауважили, що у матеріалах справи є наказ, підписаний Шуляком 20 лютого про відрядження вказаного літака до Москви 19 лютого.

Як повідомлося, за даними ЗМІ, військово-транспортний літак Ан-26 здійснював рейс до Росії 19 лютого 2014 - в розпал кровопролитних зіткнень на Майдані Незалежності в Києві.

Зазначалося, що з Росії літак віз спецзасоби для українських правоохоронців: гумові кулі і світлошумові гранати для розгону демонстрантів, а також екіпіровку для бійців спецпідрозділів.