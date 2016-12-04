Окупаційна влада Криму заявила, що арешт скіфського золота українським судом не має ніякого значення

Про це заявив представник окупаційної влади Георгій Мурадов, передають "РИА Новости".

Він підкреслює, що за документами колекція належить Криму.

Мурадов розраховує, що артефакти повернутися в аннексированный Крим у 2017 році.

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Як повідомлялося, 2 грудня Печерський районний суд Києва наклав арешт на музейні експонати виставки "Крим – золотий острів в Чорному морі". Також Україна направила в Інтерпол документи для оголошення "скіфського золота" в міжнародний розшук.