Окупаційна влада Криму заявила, що арешт скіфського золота українським судом не має ніякого значення
01:35, 04 грудня 2016Політика
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Рішення Печерського райсуду про арешт колекції скіфського золота, яка зараз знаходиться в музеї Алларда Пірсона Амстердамського університету (Нідерланди), не має ніякого юридичного значення.
/ Фото УНІАН
Про це заявив представник окупаційної влади Георгій Мурадов, передають "РИА Новости".
Він підкреслює, що за документами колекція належить Криму.
Мурадов розраховує, що артефакти повернутися в аннексированный Крим у 2017 році.
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Як повідомлялося, 2 грудня Печерський районний суд Києва наклав арешт на музейні експонати виставки "Крим – золотий острів в Чорному морі". Також Україна направила в Інтерпол документи для оголошення "скіфського золота" в міжнародний розшук.
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