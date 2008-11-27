Країни НАТО не дадуть Україні залишитися нейтральною - генсек ОДКБ

11:24, 27 листопада 2008
Політика
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Бордюжа хоче до батьків без візи

Микола БОРДЮЖА
Генеральний секретар Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Микола БОРДЮЖА вважає, що країни НАТО не дадуть Україні залишитися нейтральною державою. Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.

«Це право України обирати собі статус. Особисто я не вірю, що Україні дадуть змогу залишатися повністю нейтральною державою. Ми ж усі бачимо, що у вас там відбувається – як її тягнуть у НАТО. Навіть якщо ви захочете, думаю, вам не дадуть залишитися повністю нейтральними…», - сказав М.БОРДЮЖА.

На його думку, «все робилося і робиться для того, щоб не було зближення з Росією».

Відповідаючи на запитання, яка система колективної безпеки вигідніша Україні - НАТО чи ОДКБ, він сказав, що необхідно все зважити, у тому числі з фінансового погляду.

«На сьогодні в Україні експлуатується техніка, яка вироблена на заводах Росії та України. Крім того, офіцери готуються в навчальних закладах за програмами, створеними фахівцями Росії, України, Білорусі. У нас одна ментальність, у нас єдина система безпеки, яка збереглася з часів СРСР. З погляду питань безпеки – це величезна кількість ниток, якими ми зв`язані. Сьогодні деякі політики України все це хочуть обірвати», - сказав він.

На його думку, вступ України до НАТО як мінімум ускладнить ситуацію для вирішення спільних проблем безпеки.

«У нас сьогодні в рамках СНД Об`єднана система ПВО, куди входить і Україна. Виходить, це треба ламати. У нас сьогодні є зв`язки у військово-промисловому комплексі, і низка систем озброєння ми робимо і розробляємо разом. У нас є взаємодія спецслужб. А нам потім скажуть – кордон закриваємо і вся орієнтація - на Європу. Центр уже буде в Брюсселі», - сказав М.БОРДЮЖА.

Окрім цього, генсек ОДКБ упевнений, що інтеграція в Альянс призведе до соціальних проблем.

«У мене в Україні живуть батьки і брат, і я не хотів би, щоб мені треба було отримувати візу в Україну. Усе це призведе до того, що ми як єдиний народ матимемо розділову лінію. Я цього не хочу і не думаю, що прості українці цього хочуть. Але логіка останніх дій веде саме до цього», - сказав М.БОРДЮЖА.

Довідка УНІАН. Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військово-політичний союз, створений колишніми республіками СРСР на основі Договору про колективну безпеку (ДКБ), підписаного 15 травня 1992 року в Ташкенті. Договір продовжується автоматично щоп`ять років.

В ОДКБ входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

 

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