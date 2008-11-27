Кличко подарував Катеринчуку п'ять мітел

Представники фракції Блоку Віталія Кличка у Київраді подарували столичним депутатам від Блоку Миколи Катеринчука п’ять мітел, «щоб вимітали нечисть».

Як передає кореспондент УНІАН, лідер однойменного блоку Віталій КЛИЧКО сказав журналістам, що мітли подаровані для того, що депутати Блоку Катеринчука скоріше розібралися зі своєю позицією в Київраді.

В той же час М.КАТЕРИНЧУК, який присутній у Київраді, відповів В.КЛИЧКУ та пресі, що вони готові прийняти мітли, але не всі, оскільки зрадниками вважають лише трьох із п’яти депутатів, які пройшли до Київради за списком Блоку Катеринчука.

«Ми будемо наполягати, щоб ці депутати склали свої повноваження», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, вже написано відповідну заяву про створення у Київраді фракції Миколи Катеринчука, до якої увійдуть Олексій РЕЗНІКОВ та Володимир ЛАНОВИЙ. Він сподівається, що вже сьогодні на засіданні сесії ця заява буде проголошена головуючим, і таким чином фракція почне своє офіційне існування.

М.КАТЕРИНЧУК повідомив, що фракція буде опозиційною до провладної більшості в Київраді.

У свою чергу О.РЕЗНІКОВ повідомив, що згідно з законодавством, решта депутатів списку Блоку Катеринчука в Київраді в даній ситуації мають право залишатись депутатами доти, доки не буде прийнято остаточне рішення у суді.

Довідка УНІАН. За результатами виборів 25 травня до Київради від Блоку Миколи Катеринчука пройшли 5 депутатів, серед яких і народний депутат М.КАТЕРИНЧУК, який потім відмовився від мандата депутата Київради. Замість нього був зареєстрований наступний у виборчому списку Роман ЯРОШЕНКО (член спостережної ради ТОВ “Партнер-Банк”, позапартійний), який 10 червня разом з двома іншими депутатами від цієї політичної сили - Павлом ТЕСЛЕНКОМ (директор ЗАТ “Червоний мак”, член партії “Європейська платформа”) та Борисом ГАВРИЛЕНКОМ (командир екіпажу літака ЗАТ “Авіакомпанія “Аеросвіт”, позапартійний) підтримали, всупереч спільному рішенню Блоку, обрання секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

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