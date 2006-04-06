Підсумки виборів у Львові

За офіційними результатами виборів, до Львівської міської ради пройшли шість політичних сил, повідомив сьогодні на прес-конференції голова Львівської міської територіальної виборчої комісії Олег ЩЕРБАКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, за “Нашу Україну” проголосувало 101 319 виборців Львова (24,507%), БЮТ – 79 178 (19,151%), Громадянську партію “Пора” – 33 325 (8,060%), ВО “Свобода” – 27 636 (6,684%), Український народний блок Костенка і Плюща – 24 622 (5,955%), партію “Реформи і порядок” – 16 432 (3,974%).

За словами О.ЩЕРБАКОВА, згідно із виборчою квотою, у новому складі Львівської міськради буде 32 депутата від “Нашої України”, 25 – від БЮТ, 11 – від “Пори”, 9 – від ВО “Свобода”, 8 – від блоку Костенка і Плюща, 5 – від ПРП.

Також, за словами голови міської ТВК, на 4 виборчих дільницях Львова визнано недійсними вибори до Львівської міської ради. “Проте це вже не вплине на остаточні результати виборів міських депутатів”, - зауважив О.ЩЕРБАКОВ.

Голова міської ТВК також підкреслив, що “міським головою Львова, за офіційними результатами, став лідер ГО “Самопоміч” Андрій САДОВИЙ, і навіть якщо на деяких дільницях, як того вимагають його опоненти, буде проведено перерахунок голосів – це вже не зможе змінити дані по виборах міського голови Львова, оскільки А.САДОВИЙ переміг інших кандидатів із значним відривом”.