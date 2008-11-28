Горбачов просить не дивуватися, якщо його з якоюсь валізою побачать

Перший президент СРСР Михайло ГОРБАЧОВ заявляє, що його пенсія набагато менше, ніж у президента Росії, і тому він вимушений заробляти гроші.

Про це М.ГОРБАЧОВ сказав сьогодні під час презентації своїх зібрань творів на Міжнародному книжковому ярмарку в Москві.

“Я подорожую багато, мені потрібно заробляти, тому не дивуйтеся, якщо я ще з якимсь чемоданом з’явлюся (М.ГОРБАЧОВ знявся у рекламі сумок Луї Вітон – УНІАН)», - сказав М.ГОРБАЧОВ. Він зазначив, що його зарплата як президента Фонду Горбачова становить 23 тис. рублів, а пенсія у декілька разів менше, ніж була у екс-президента РФ Бориса Єльцина.

М.ГОРБАЧОВ повідомив, що, коли створював фонд, Б.Єльцин виділив для цього приміщення, але потім Фонд виселили, тому необхідно було будувати власну будівлю, що коштувало «величезних зусиль». За його словами, на утримання фонду йде 800 тис. – 1 млн. дол. на рік, і таку суму нелегко добути. М.ГОРБАЧОВ зазначив, що заробити такі гроші в Росії не може, тому їздить читати лекції на запрошення по всьому світу, найбільше до Англії, Німеччини, Франції і США. Він повідомив, що на ці лекції продаються квитки, і організацією цього займаються певні фірми.

“Лекції мої коштують дорого, і якщо за цією ціною проводити лекції тут (у Росії), то ніхто б не прийшов, а там я заробляю пристойно”, - сказав М.ГОРБАЧОВ і додав, що він входить до групи лекторів з екс-президентом США БУШЕМ-старшим, Білом КЛІНТОНОМ, Маргарет ТЕТЧЕР і Гельмутом КОЛЕМ. За його словами, за ці гроші живе його сім`я і фонд.

Окрім цього, М.ГОРБАЧОВ зазначив, що бере участь у рекламних кампаніях. «Доводиться йти на такі речі, але я ніколи не крав, ні з яким бізнесом не пов`язаний…», - сказав він.