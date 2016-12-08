Комітет ВР не знайшов підстав визнати подання про зняття недоторканності з Новинського вмотивованим

Про це з трибуни Ради заявив перший заступник голови Комітету з питань регламенту та організації роботи ВР Павло Пинзеник.

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"Комітет ухвалив висновок, в якому зазначено, щодо законності подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Новинського… У відповідях на питання народних депутатів - членів комітету генпрокурор не підтвердив наявність достатніх доказів причетності нардепа Новинського до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінувались… Натомість ГПУ повідомила членів комітету про намір зібрати докази його причетності або непричетності після надання згоди ВР на притягнення його до кримінальної відповідальності…", - розповів Пинзеник.

"За таких умов комітет не має достатніх підстав про надання висновку про вмотивованість подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Комітет ВР з питань регламенту переніс винесення рішення щодо висновку про надання згоди на притягнення Новінського до кримінальної відповідальності. Комітет вирішив звернутися до Луценка щодо надання додаткових матеріалів і пояснень на вимоги, висловлені депутатами під час обговорення подання.

На засіданні комітету Луценко просив Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.