НСНУ: нацбезпека під загрозою, а Ющенко рятує країну від кризи

Делегати VI з’їзду партії «Народний Союз Наша Україна» ухвалили політичну резолюцію і резолюцію про програму виходу із кризи.

Як повідомляє офіційний сайт “Нашої України”, у політичній резолюції висловлюється занепокоєння тим, що на 18-му році державної незалежності фундаментальні цінності української нації залишаються під загрозою. Надзвичайно тривожним є той факт, що національна безпека держави залишається під загрозою. Прагнення Росії контролювати пострадянський простір, відповідні заяви російських високопосадовців, інспіровані Кремлем антиукраїнські провокації, вторгнення російських військ на суверенну територію Грузії свідчать про реальність цієї загрози, йдеться у резолюції.

Її автори заявляють, що значна частина українського політикуму, включаючи більшість парламентських фракцій, не лише не сприяють, але перешкоджають становленню нашої національної ідентичності, історичної пам’яті, утвердженню української мови й культури.

За цих обставин, йдеться у політичній резолюції, «Наша Україна» залишається єдиною впливовою парламентською й суспільною силою, що непохитно стоїть на позиціях захисту української ідентичності, свободи людини й національних інтересів України.

Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і депутатами від «Нашої України» внесено законопроекти, прийняття яких забезпечить упевнений рух України по цьому шляху.

У резолюції про програму виходу із кризи йдеться про те, що в Україні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО “замість того, щоб захищати українців від наслідків кризи, 2 вересня зруйнувала демократичну коаліцію. Новостворена прокремлівська більшість ПР-БЮТ-КПУ схвалила цілу низку законів, які мали єдину мету: зруйнувати основи внутрішньої та зовнішньої політики держави, послабити її національну безпеку і розбалансувати систему державного управління. Внаслідок цих авантюрних дій на економічну кризу наклалася політична криза, загостривши й без того складну фінансову та соціальну ситуацію в Україні”.

При цьому, заявляють автори документа, “на фоні недієздатного парламенту та популістської політики прем’єр-міністра реальний внесок у боротьбу з кризою зробив Президент України Віктор ЮЩЕНКО. З його ініціативи було підготовлено та прийнято антикризовий законопроект, що передбачає утворення Стабілізаційного фонду та збільшення гарантованої суми повернення депозитів громадян. Президент зобов’язав уряд переглянути проект бюджету на 2009 рік і встановити реальні макроекономічні показники, а також зберегти соціальні стандарти”.

З’їзд НСНУ доручив політичній раді партії розробити детальну програму виходу з кризи, а народним депутатам – членам партії забезпечити її законодавче втілення.