Ющенко був суворий, але зайвого собі не дозволив

Ляпіна заявляє, що Ющенко висловив критичне зауваження на адресу деяких членів НСНУ, але не дозволяв собі підвищити тон

Київ. 29 листопада. УНІАН. Народний депутат України (фракція НУ-НС) Ксенія ЛЯПІНА заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час виступу на з’їзді партії «Народний Союз Наша Україна» висловив критичне зауваження на адресу деяких членів партії, але не дозволяв собі підвищувати тон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам після завершення з’їзду, коментуючи інформацію у деяких ЗМІ про те, що В.ЮЩЕНКО нібито кричав під час свого вступного слова на з’їзді партії.

«Нічого подібного не було. Президент не дозволяв собі кричати, він дійсно висловив кілька критичних зауважень з приводу того, що деякі члени нашої партії не завжди корелюють свої кроки на керівних посадах як у Верховній Раді, так і в Кабміні, з власне партійними рішеннями», - сказала К.ЛЯПІНА. Вона висловила згоду з Президентом і вважає це поганим явищем.

«Президент сказав, що не до сосок треба тягнутися, маючи на увазі, як хочете, - чи то державна соска, чи то державне корито… Але він порадив усім членам партії відстоювати державні інтереси», - пояснила К.ЛЯПІНА.

Вона також вважає неприпустимим поширення практики «пришивати Президенту різноманітні брутальності». «Цього у Президента немає абсолютно. Такого не було, і тим більше - підвищення тону тощо», - наголосила К.ЛЯПІНА.

З`їзд партії «Народний Союз Наша Україна» тривав сьогодні в Києві з 11 до 14 години в закритому режимі. Наступний етап з`їзду буде за тиждень або два - ршення буде винесене Політрадою партії пізніше.