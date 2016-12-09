Керрі запевнив Клімкіна у постійній підтримці України з боку США

Як повідомляється на сторінці посольства США в Україні в Facebook, Керрі взяв участь у другому дні засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, де в центрі уваги була Україна.

Під час засідання міністри ще раз засвідчили підтримку України з боку НАТО, її зусиль з протидії російській агресії, а також реалізації Мінських домовленостей та порядку денного реформ.

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Керрі під час зустрічі з Клімкіним також висловив стурбованість у зв'язку із зростанням насильства на сході України, що відбувається останнім часом через триваючи напади підтримуваних Росією бойовиків.

Сторони дійшли згоди щодо необхідності прискорення реалізації Мінських домовленостей як кращого засобу встановити мир на сході України.

Держсекретар США також наголосив на важливості подальшого прогресу в області реформ.