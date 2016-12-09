Клімкін і генсек ОБСЄ обговорили посилення безпекового компоненту СММ на Донбасі

Як повідомила прес-служба МЗС, відповідне посилення передбачається з метою забезпечення здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей.

Читайте такожПосилити прихильність "Мінську": Могерини заговорила про готовність ЄС підтримати місію ОБСЄ до виборів на Донбасі

Клімкін наголосив на необхідності забезпечення постійного моніторингу СММ на лінії розведення та присутності спостерігачів місії на неконтрольованій ділянці українсько-російського державного кордону в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Окремо було підкреслено важливість моніторингу з боку ОБСЄ та її незалежних інститутів в тимчасово окупованому Криму, враховуючи грубі порушення прав людини на анексованому півострові.