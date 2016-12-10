ГПУ досі не визнала захисників Януковича як його офіційних представників у кримінальних провадженнях

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк у коментарі телеканалу “112”.

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“Вчора я був у Генеральній прокуратурі і дізнався, що до цього часу Генпрокуратура не визнала нас адвокатами Віктора Януковича. Виникає запитання: а кому ви (Генпрокуратура - УНІАН) надавали документи і підозри”, - сказав Сердюк, зазначивши, що відповідь щодо невизнання захисників Януковича міститься у листі Генпрокуратури від 7 грудня цього року.

Своєю чергою прокурор Генпрокуратури Олексій Донський в коментарі телеканалу з приводу заяви адвоката Януковича сказав, що “вручення повідомлень про підозри Віктору Януковичу були направлені нами по всім відомим нам його адресам, в тому числі його захисникові. І це все виконано бездоганно”.