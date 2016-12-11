Генпрокуратура направила запити в поліцію для конфіскації "скарбів" Азарова - Горбатюк

Про це глава Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Якщо буде обвинувальний вирок, в якому передбачено конфіскацію майна, це піде в дохід держави... Ми направили запити в поліцію з тим, щоб отримати ці речі. Тому що на них ми можемо накласти арешт саме як на майно Азарова, яке потім може підлягати конфіскації і зараз відбувається цей процес", - сказав він.

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Горбатюк зазначив, що Азарову було повідомлено про підозру у причетності до злочинів на Майдані, - до прийняття Кабміном постанов, яким правоохоронцям дозволялося застосовувати проти учасників акцій протесту спецзасоби посиленої дії - світлошумові і газові гранати. Також йому повідомлено про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата державних коштів в епізоді виділення коштів на створення телекомунікаційної лінії спецзв'язку при приватизації "Укртелекому").

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня т. в. о. голови Національної поліції Вадим Троян заявив, що правоохоронці під час розслідування однієї з кримінальних справ виявили квартиру в Дарницькому районі Києва, з якої вилучили предмети антикваріату, нагородну зброю, стародруки, ікони, картини відомих художників Іллі Рєпіна та Василя Тропініна, які належать Азарову.

Знайдені речі, вартість яких, за попередньою оцінкою, становить близько 5 млн доларів, можуть бути використані як речові докази у кримінальних провадженнях, де фігурує Азаров.

Азаров визнав, що знайдені цінні речі можуть належати йому і обіцяв боротися за їх повернення.