Безвізовий режим для України почне працювати через кілька місяців - посол ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 13 грудня, в Харкові заявив надзвичайний і повноважний посол, голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

«Європейська влада вирішила прийняти рішення про те, що через кілька місяців громадяни України зможуть подорожувати до країн ЄС без віз. Це рішення вже було прийнято. Є згода всіх 28 країн ЄС. Безвізовий режим набуде чинності через кілька місяців. Я не можу назвати точну дату, але йдеться тільки про юридичні формальності всередині Європейського Союзу», – сказав Мінгареллі.

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Посол підкреслив, що на сьогодні значна частина положень Угоди про асоціацію ЄС з Україною вже впроваджується. «27 країн уже ратифікували Угоду про асоціацію. Зараз нідерландська влада спілкується з лідерами Європейського Союзу, щоби знайти рішення для, як ми це називаємо, голландських труднощів», – сказав посол.

Він висловив переконання, що цього тижня компроміс із урядом Нідерландів буде знайдений. «Ми впевнені, що цього тижня, наступні 2–3 дні, рішення буде знайдене. Рішення, яке, з одного боку, повністю збереже нинішній зміст Угоди про асоціацію, а з іншого боку також візьме до уваги ті питання, щодо яких висловили занепокоєння громадяни Нідерландів», – сказав Мінгареллі.

«Нам ще невідомо, які умови були виставлені. Але ви можете бути впевнені, що 27 країн-членів Європейського Союзу, які ратифікували Угоду про асоціацію, не погодяться на те, щоби розмити нинішні положення», – підкреслив посол.

Як повідомляв УНІАН, у разі позитивного завершення міжінституційних переговорів щодо надання Україні безвізового режиму, Європейський парламент може проголосувати це питання 1 лютого 2017 року.