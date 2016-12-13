ЄС продовжить економічні санкції проти Росії після саміту - джерело

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив європейський дипломат.

"Рішення щодо економічних санкцій для Росії буде ухвалено одразу після саміту, за письмовою процедурою", - сказав співрозмовник.

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За його словами, відносини ЄС з Росією будуть предметом обговорення на самому саміті, але щодо санкцій лідери держав та урядів просто "мовчазно погодяться". "Нічого не змінилося – немає жодних підстав переглядати це рішення, тому що воно пов’язано з виконанням Мінських домовленостей", - пояснив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня ЄС продовжив до 31 січня 2017 року економічні санкції проти Росії. Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, скорочення імпорту та експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом та озброєнням.