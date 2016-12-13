Це сприймається як якась зрада – Зеркаль про затягування ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Рівень довіри українського МЗС до ЄС падає через ситуацію, яка склалася у питанні безвізового режиму та ратифікації Угоди про асоціацію. Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. Такі коментарі Зеркаль опубліковані Financial Times.

Зеркаль наголосила, коментуючи нове відтермінування скасування віз для громадян України, що це рішення ухвалене після чергового підтвердження з боку ЄС виконання Україною всіх вимог Євросоюзу.

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"Тепер нам складно вірити у будь-які обіцянки ЄС", - цитує видання заступницю міністра.

Також Зеркаль заявила, що затягування ратифікації Угоди про асоціацію "тестує рівень довіри".

"Це тестує рівень довіри до ЄС... Я кажу зараз не дуже дипломатично", - зазначила вона, додавши, що "Це (події навколо ратифікації) сприймається як якась зрада, особливо враховуючи, яку ціну ми заплатили за наші європейські прагнення. Жодна країна ЄС не платила такої ціни", - додала Зеркаль.

Нагадаємо, Нідерланди досягли узгодження 3 із 4 своїх вимог щодо асоціації Україна-ЄС.

«Нідерланди вже досягли домовленостей щодо трьох з чотирьох умов, яких вони хочуть досягти і які чітко говорять про те, що Угода про асоціацію не передбачає військової допомоги Києву, що ця Угода не буде коштувати країнам ЄС екстра грошей, а також, що держави-члени мають право обмежити кількість українців, яким дозволено працювати та жити в країнах ЄС. Питання щодо того, що Угода не є кроком до членства, буде обговорюватися сьогодні увечері», - повідомило джерело у дипломатичних колах.

Раніше прем'єр Нідерландів Марк Рютте пропонує, щоб лідери ЄС на саміті заявили про те, що УА з Україною не містить додаткових зобов'язань безпеки або фінансового характеру з боку Брюсселя на адресу Києва. Нідерланди вимагають від лідерів ЄС визнати, що асоціація між Євросоюзом та Україною не буде надавати українцям права "вільно жити і працювати" на території країн-членів Євросоюзу.