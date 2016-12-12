Нідерланди досягли узгодження 3 із 4 своїх вимог щодо асоціації Україна-ЄС - джерело

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН дипломатичні джерела, обговорення останнього питання щодо того, що Угода про асоціацію не є кроком на шляху до членства України в ЄС, відбудеться увечері цього понеділка.

«Нідерланди вже досягли домовленостей щодо трьох з чотирьох умов, яких вони хочуть досягти і які чітко говорять про те, що Угода про асоціацію не передбачає військової допомоги Києву, що ця Угода не буде коштувати країнам ЄС екстра грошей, а також, що держави-члени мають право обмежити кількість українців, яким дозволено працювати та жити в країнах ЄС. Питання щодо того, що Угода не є кроком до членства, буде обговорюватися сьогодні увечері», - стверджує дипломат.

Читайте такожУ ЄС можуть підтримати вимоги Нідерландів щодо асоціації Україна-ЄС - ЗМІ

При цьому співрозмовник зауважив, що мова не йде про зміну тексту, але про «чітке пояснення окремих положень Угоди».

За його словами, «є значна політична воля», щоб досягти домовленостей.

«Рютте (Марк Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів, - ред.) сподівається у четвер (на цей день запланований саміт ЄС, - ред.) досягти остаточних домовленостей щодо законодавчо зобов’язуючої декларації», - наголосив співрозмовник.

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів Марк Рютте пропонує, щоб лідери ЄС на саміті заявили про те, що УА з Україною не містить додаткових зобов'язань безпеки або фінансового характеру з боку Брюсселя на адресу Києва. Нідерланди вимагають від лідерів ЄС визнати, що асоціація між Євросоюзом та Україною не буде надавати українцям права "вільно жити і працювати" на території країн-членів Євросоюзу.