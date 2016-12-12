Нідерланди проситимуть лідерів ЄС обмежити дії України на час саміту ЄС - ЗМІ

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у четвер буде просити лідерів ЄС обмежити дії України на саміті ЄС. Про це пише Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Крім того, Рютте також звернеться з проханням щодо обмежень на нагороди для Києва, які пропонуються в рамках угоди про співпраці.

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«Рютте намагається звільнитися від політичної прив'язки після того, як голландські виборці, стурбовані витратами, відкинули так звану угоду про асоціацію на референдумі в квітні. Якщо його вимоги не будуть виконані, він планує звернутися у свій парламент, щоб виграти схвалення та перезаписати негативні голоси», - пише видання.

Нагадаємо, насьогодні погоджено три з чотирьох питань, щодо яких Нідерланди забажали юридично зобов’язуючої декларації, яка б дозволила їм ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

«Рютте (Марк Рютте, прем’єр-міністр Нідерландів, - ред.) сподівається у четвер (на цей день запланований саміт ЄС, - ред.) досягти остаточних домовленостей щодо законодавчо зобов’язуючої декларації», - заявляв раніше один із дипломатів.