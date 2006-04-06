Європарламент закликає посилити тиск на режим Лукашенка

Європарламент закликає до посилення тиску на режим президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.

Про це йдеться в ухваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі резолюції.

У документі Європарламент жорстко засудив проведені вибори у Білорусі, зазначивши, що вони не відповідали міжнародним стандартам демократичних та чесних виборів.

Депутати також заявили, що не визнають О.ЛУКАШЕНКА легітимним президентом країни і закликали до повторних виборів в республіці.

Водночас Європарламент висловив своє “серйозне занепокоєння позитивною реакцією Держдуми Росії та Президента Росії Володимира ПУТІНА на проведення та результати президентських виборів в Білорусі”.

Депутати Європарламенту привітали рішення Єврокомісії додати О.ЛУКАШЕНКА до “чорного” переліку осіб, яким не може бути надано візи, а також закликали до включення до цього переліку “представників місцевої, регіональної та національної влади, які були задіяні у порушення прав людини та політичних свобод в Білорусі під час та після виборчої кампанії”.

Документ закликає до посилення тиску на режим О.ЛУКАШЕНКА, включаючи “заморожування” рахунків представників білоруської влади у закордонних банках. Депутати також радять міжнародним благодійним організаціям відтепер надавати будь-яку фінансову допомогу виключно простим громадянам Білорусі та організаціям, які не пов’язані з владою.

Резолюція також рекомендує надавати більшу підтримку білоруським громадянам, 3у тому числі шляхом полегшення візового режиму, застосування нових програм студентських обмінів для молодих білорусів, які були виключені з університетів своєї країни.

Парламент також закликав ООН, раду Європи та країни-члени ЄС створити міжнародну комісію з розслідування зникнення екс-міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Захаренка, екс-депутата Віктора Гончара, бізнесмена Анатолія Красовського та телеоператора Дмитра Завадського.