Міністри країн НАТО вирішили як вчинити з Україною та Грузією

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО вирішили посилити співпрацю з Україною та Грузією без надання їм Планів дій щодо членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після першого дня засідання Ради Північноатлантичного альянсу генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.

«Обидві країни продемонстрували прогрес, але багато чого залишилося зробити», - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що міністри закордонних справ країн-членів схвалили сьогодні два ключових рішення: всі елементи попередніх рішень НАТО, в тому числі Бухарестського саміту щодо майбутнього членства України та Грузії залишаються в силі; НАТО має посилити свою співпрацю з Україною та Грузією.

Посилення співпраці, за словами генсека НАТО, означатиме створення Національних річних планів (НРП) для кожної країни, а також посилення інформаційних центрів НАТО у Києві та Тбілісі.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня на саміті в Бухаресті лідери країн-членів НАТО ухвалили політичне рішення про те, що Україна і Грузія повинні стати членами цієї організації в майбутньому, проте відмовилися надавати їм План дій щодо членства (ПДЧ), вирішивши, що обидві країни не готові для отримання такого плану. Рішення про надання Україні та Грузії ПДЧ було відкладене на нинішнє засідання Ради Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ.