Кличко з Черновецьким не домовлявся

Кандидат на посаду мера Києва Віталій КЛИЧКО заперечує будь-які домовленості з іншим кандидатом на цю посаду Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ під час передвиборної кампанії, як це незадовго до дня голосування стверджували окремі ЗМІ.

Про це В.КЛИЧКО заявив сьогодні в Києві в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

«Я ні з ким ні про що не домовлявся, я поставив перед собою мету стати мером міста Києва і з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ у цьому плані у нас ніяких домовленостей не було – кожен перед собою ставив своє завдання і так вийшло, що вибір киян випав на Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - сказав В.КЛИЧКО.

На запитання про те, з ким із депутатів Київради співробітничатиме його фракція, котра, за даними територіальної виборчої комісії Києва, набрала достатню кількість голосів для того, щоб пройти в Київраду, В.КЛИЧКО відповів, що його фракція, насамперед, приділятиме увагу тим питанням, вирішення яких він обіцяв киянам, балотуючись на посаду мера столиці.

«Я не відмовляюся ні від жодної своєї обіцянки, і хочу, щоб усе те, що запланував, було б втілено в життя, і цим займатиметься наша фракція», - зокрема сказав В.КЛИЧКО.

Разом з тим він додав, що «зараз тривають попередні домовленості з представниками тих чи інших сил. І ми готові працювати з усіма, хто працюватиме на користь киян, а не в своїх особистих бізнес-інтересах».