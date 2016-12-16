Через кібератаки Мінінфраструктури та Держказначейство втратили 3 терабайти інформації

Міністерство інфраструктури та Держказначейство втратили 3 терабайти інформації внаслідок кібератак. Про це повідомив перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень при президенті України Олександр Власюк, пише «112 Україна».

Власюк зазначив, що також мережеве обладнання відомств також зазнало пошкоджень.

Читайте такожБалчун назвав причину хакерської атаки на "Укрзалізницю"

"Крім пошкодження мережевого обладнання, установи втратили, за їхніми оцінками, 3 терабайти інформації. Це колосальна цифра", - сказав він.

Власюк також додав, в липні поточного року знову фіксувалися випадки торгівлі митними базами даних.

Нагадаємо, сайт Міністерства інфраструктури України станом на 12:20 був тимчасово недоступним.

Зараз тривають роботи з відновлення роботи сайту. При цьому на запитання, чи може бути спричинена ця ситуація хакерською атакою, представники міністерства відповіли, що поки такою інформацією не володіють.

Як пізніше повідомила голова прес-служби Мінінфраструктури Марина Томко, сайт міністерства перебуває під атакою з ранку 16 грудня. "Він працює, але тимчасово закритий для користувачів. Повідомили СБУ, в національну поліцію, кіберполіції", - сказала вона, додавши, що міністерство розцінює цю ситуацію як складову кібератак на ресурси органів державної влади, які посилилися протягом останнього тижня.