Угода про асоціацію Україна-ЄС: журналісти проаналізували ризики компромісу з Нідерландами

Про ймовірні ризики і проблеми від ухвалення цього рішення йдеться у статті на ЄвроПравді.

Найважливішими висновком, що випливає з аналізу документу, переклад якого раніше теж був опублікований, є те, що "нідерландське рішення" не закриває перспективу членства України в ЄС. У цьому контексті важливо наголосити на тому, що в тексті документу "відсутня теза про те, що членство України в ЄС не є можливим".

Натомість, висновки саміту ЄС кажуть таке: "Рішення Глав держав та урядів... має на меті зняти ці занепокоєння, у повній відповідності до Угоди про асоціацію та Договорів ЄС". У самому рішенні – аналогічна фраза про те, що наявні проблеми мають бути вирішені "у повній відповідності до Угоди про асоціацію Україна-ЄС і Договорів ЄС, а також у відповідності до мети ЄС поглиблювати відносини з Україною".

А договори ЄС (EU Treaties, більш відомі в Україні за назвою "Лісабонська угода") гарантують право України претендувати на членство в ЄС.

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Щодо працевлаштування в ЄС та спільної оборони у документі вказується на те, що УА не містить зобов’язання "щодо того, що Євросоюз або держави-члени забезпечують гарантії колективної безпеки або іншу військову допомогу чи підтримку Україні", проте у документі "відсутня й заборона".

Щодо свободи пересування в ЄС, то ухвалене рішення не накладає будь-яких обмежень "на національні візи, які дають право на тривале проживання, роботу чи навчання".

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Європейська Рада оприлюднила висновки щодо пропозицій прем’єр-міністра Нідерландів, які спрямовані на розблокування ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, призупинену через негативний результат референдуму в Нідерландах.

Зокрема, пропозиції Нідерландів оформлені у вигляду додатку до Угоди. Європейська Рада наголосила, що рішення, викладене в додатку, є юридично обов’язковим для 28 держав-членів Європейського Союзу й може бути змінено або скасовано тільки за спільною згодою їхніх глав держав і урядів.

Йдеться про те, що відповідне рішення набуде чинності після того, як Королівство Нідерландів ратифікує угоду й Союз її укладе. Якщо ж цього не станеться, то рішення припинить своє існування.