Рада схвалила створення експортно-кредитного агентства

За прийняття депутатського законопроекту «Про забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників шляхом страхування, гарантування і здешевлення кредитування експорту» (№2142а) у цілому проголосували 237 народних депутатів за необхідних 226.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що документ обумовлює створення спеціального механізму страхування і підтримки експорту, в тому числі, шляхом залучення ресурсів державних банків, зокрема, «Укрексімбанку».

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«Запропонованим законопроектом передбачається визначити правові передумови для запровадження в Україні одного з механізмів державної підтримки експорту, а саме, створення державної установи з підтримки експорту, яка здійснюватиме страхування (перестрахування) ризиків, гарантійні операції за зовнішньоекономічними угодами експортерів, а також забезпечуватиме здешевлення експортних кредитів, побічно стимулюючи тим самим розвиток економіки в цілому», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Джерелами фінансування експортно-кредитного агентства визначені власні кошти; кошти, залучені від державних і приватних інвесторів на поворотній або безповоротній основі; кошти, надані міжнародними організаціями на поворотній або безповоротній основі; бюджетні кошти та інші джерела, не заборонені законодавством.

Пріоритетними виробничими сферами, які будуть в першу чергу підтримані агентством, стануть виробництва переробки, інноваційні виробництва, виробництво високотехнологічних товарів.

Коментуючи необхідність прийняття законопроекту, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що агентство стане кроком на шляху побудови інноваційної економіки. «Додаткову вартість потрібно створювати в Україні. У нас вже є Офіс супроводу інвестицій, є Комітет відновлення промисловості, і тепер нам треба завойовувати нові ринки», - сказав Гройсман.