Луценко вважає, що питання відставки Авакова зараз не на часі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні під час робочої наради у Комітеті Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, оскільки через відсутність кворуму засідання комітету не розпочалося.

“Враховуючи інформацію про те, що є на сьогоднішній день по цьому інциденту, вважаю, що ставити питання відповідальності за це Авакова є неадекватним”, - сказав Луценко.

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Водночас він зауважив, що на даний момент слідство вбачає в діях ряду керівників поліції, в тому числі 17 посадовців, ознаки злочинної недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Також Луценко поінформував, що на даний час здійснюються перевірки діяльності працівників Броварського управління Держслужби охорони, керівництва Шевченківського районного управління поліції у Києві та підрозділу КОРД, керівництва Головного управління Нацполіції в місті Києві.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань, у цей час наряд поліції охорони виїхав у той самий район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції.

Після цього ряд народних депутатів і представники громадськості вимагали відставки Авакова.

Своєю чергою міністр заявив, що не має наміру звільнятися через інцидент у Княжичах.

Сьогодні близько 50 осіб пікетують комітети Верховної Ради з вимогою відставки Авакова.