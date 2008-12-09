Кремль не сумнівається в щирості «русофобської політики» Ющенка?

Створивши стратегічну групу з українсько-російських відносин, Президент України Віктор ЮЩЕНКО «імітує» поліпшення взаємин з Росією.

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник голови Комітету у справах громадських об`єднань і релігійних організацій, депутат Державної думи РФ (фракція «Єдина Росія») Сергій МАРКОВ.

«Створення цієї комісії ніяк не вплине на відносини двох країн. Вплинути можуть конкретні кроки: припинення наступу на російську мову і російську культуру, припинити підтримку СААКАШВІЛІ, припинити цькування Росії з боку МЗС України», - сказав С.МАРКОВ. За його словами, всі українські дипломати "одержали наказ максимально шкодити Росії".

«Ми судимо не за створенням робочих груп, а за тим, яка проводиться політика на практиці. В.ЮЩЕНКО достатньо припинити русофобську політику, і не треба ніяких робочих груп створювати», - сказав він.

На думку депутата, така група дає можливість налагодити відносини, але ніякого практичного результату поки що немає. С.МАРКОВ підкреслив, що у РФ немає жодного факту, який би дозволяв вірити, що ця група щось хороше зробить, адже саме В.ЮЩЕНКО зіпсував відносини між двома країнами.

«Росія не зможе поглинути Україну, у неї немає сил для цього. Україна сформувалася як незалежна держава, але її божевільна політика веде до розколу країни. Мені більше віриться в інше, що В.ЮЩЕНКО одержав наказ із Вашингтона, Берліна, Парижа і Брюсселя припинити провокувати Росію і зробити кроки з поліпшення відносин. В.ЮЩЕНКО імітує поліпшення з Росією. Сьогодні в Кремлі робочою гіпотезою є саме це. Тим більше, Кремль не сумнівається в щирості русофобської політики Президента України», - підкреслив С.МАРКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО створив Міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин. Група створена з метою забезпечення проведення ефективної єдиної державної політики у сфері українсько-російських відносин, враховуючи значення цих відносин для забезпечення національної безпеки України.

Міжвідомча стратегічна група з українсько-російських відносин повинна розробити і подати в місячний термін проекти Основних принципів стратегії вирішення актуальних питань українсько-російських відносин і генеральних директив делегаціям України на переговори з Російською Федерацією. Крім того, вона повинна забезпечувати підготовку на постійній основі пропозицій щодо заходів з нормалізації і подальшого конструктивного розвитку українсько-російських відносин.

В.ЮЩЕНКО призначив Посла України в РФ Костянтина ГРИЩЕНКА спеціальним представником України з розвитку відносин з Російською Федерацією.