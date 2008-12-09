Рада не погодилася з тим, що ранок мудріший від вечора

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 17.35.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 252 народних депутата із 430, зареєстрованих у залі.

Під час виступів лише народні депутати від Партії регіонів виступали за закриття сьогоднішнього пленарного засідання, наполягаючи на тому, що "ранок мудріший від вечора".

Представники інших фракцій, в тому числі й Комуністичної партії України, виступили за продовження роботи парламенту.