Рада не погодилася з тим, що ранок мудріший від вечора
17:19, 09 грудня 2008Політика
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Нардепи хочуть "працювати"
У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 17.35.
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 252 народних депутата із 430, зареєстрованих у залі.
Під час виступів лише народні депутати від Партії регіонів виступали за закриття сьогоднішнього пленарного засідання, наполягаючи на тому, що "ранок мудріший від вечора".
Представники інших фракцій, в тому числі й Комуністичної партії України, виступили за продовження роботи парламенту.
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