У БЮТ думають, що Ющенко не в захваті від Литвина і коаліції

Можливі заяви Президента України Віктора ЮЩЕНКА про підстави для розпуску парламенту свідчитимуть про «його особисті амбіції», сказав в інтерв’ю УНІАН голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО (фракція БЮТ).

Він зазначив, що на сьогодні у парламенті оголошено про створення коаліції, і вже після того, як буде підписана коаліційна угода, під нею мають стояти підписи не менш як 226 народних депутатів. За його словами, тоді й буде зрозуміло, «існує ця коаліція, чи ні».

За словами С.МІЩЕНКА, якщо Президент говоритиме про підстави щодо розпуску парламенту через нібито неіснування коаліції, тоді «народ України побачить, що це особисті амбіції однієї людини, тобто Президента України».

Він зазначив: «Зрозуміло, що Президент не у захваті від того, що ЛИТВИНА обрано головою ВР, і не у захваті, що створена ця коаліція». «Він цієї коаліції не хотів, але амбіції повинні піти вбік», - наголосив С.МІЩЕНКО.

За його словами, вчора лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО і перший заступник лідера фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ «не з’явилися до ВР, відійшли від відповідальності, оскільки президентська частина фракції була проти створення коаліції».

Як сказав С.МІЩЕНКО, Президент має переконати цих людей у необхідності існування коаліції БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина.