В інтернеті оприлюднені британські телефонні книги з 1880 року

У Великобританії розміщені в Інтернеті архівні телефонні книги, де можна серед іншого знайти номери багатьох відомих людей.

Ініціатором проекту є найбільша британська телекомунікаційна компанія "Бритиш Телеком" (British Telecom, BT). Після приватизації в 1984 році вона зробила публічними всі свої телефонні книги, а зараз вирішено викласти їх в "світовій павутині" за сприяння Інтернет-порталу ancestry.co.uk.

За задумом творців нового сервісу, він повинен допомогти людям прослідкувати історію своїх сімей і дізнатися, хто жив в тому чи іншому будинку в різні роки. Спочатку на сайті з`являться телефонні книги з номерами абонентів Великого Лондона, а потім і інших міст Сполученого Королівства.

"Британські телефонні книги, починаючи з 1880 року, нададуть сімейним і соціальним історикам унікальну інформацію ХХ століття, яку було важко розшукати досьогодні", - зазначив керуючий директор порталу ancestry.co.uk Джош Ханна.

У списках абонентів телефонного зв`язку, який сто років тому був розкішшю, доступною лише найбагатшим або знаменитим людям, чимало відомих осіб. Серед них - майбутній прем`єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль, батько психоаналізу Зігмунд Фрейд, актор Лоуренс Олів`є, автор книги про Дракулу Брем Стокер і, звісно, сам винахідник телефону Олександр Грем Белл. Є тут і перші телефонні номери Букингемського палацу - офіційній резиденції британських монархів.

У старих довідниках також зазначилися професії і рід занять абонентів.

РІА "Новости"