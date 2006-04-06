Вітренко знайшла викрадені бюлетені

Центральна виборча комісія звернулася до Генеральної прокуратури України з проханням порушити кримінальну справу за фактом крадіжки виборчих бюлетенів на виборчій дільниці №38 територіального виборчого округу №104 (м. Алчевськ, Луганська область).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК після розгляду відповідного звернення блоку Наталі ВІТРЕНКО «Народна опозиція».

Зокрема, в зверненні Блоку Вітренко вказується про знайдений пакет із 86 виборчими бюлетенями на підтримку Партії екологічного порятунку «ЕКО+25». Крім того, ЦВК також одержала оригінали знайдених 86 бюлетенів із виборів народних депутатів України.

«Ми перевірили бюлетені, вони виявилися справжніми з мокрою печаткою дільничної комісії і підписами членів комісії, тому ми звернулися до Генпрокуратури з проханням порушити кримінальну справу за цим фактом», - сказав голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ.

Я.ДАВИДОВИЧ не виключив, що крадіжка бюлетенів відбулася з приміщення окружної виборчої комісії після підрахунку голосів і складання підсумкового протоколу.

Водночас, ЦВК доручила окружній виборчій комісії ТВО №104 повторно розглянути питання про врахування вкрадених бюлетенів при підбиванні підсумків голосування.