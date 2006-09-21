Вступ до ЄС без вступу до НАТО...

Більшість політичних експертів вважають, що Україна може вступити до Європейського Союзу, не вступаючи до НАТО. Про це свідчить експерт-опитування, проведене Центром досліджень політичних цінностей у зв’язку із сьогоднішньою заявою в Брюсселі прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що Україна готова пройти шлях до вступу в Євросоюз.

Зокрема, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО зазначив, що Україна, звичайно, може вступити до ЄС, не вступаючи в НАТО. За його словами, такі прецеденти є, коли країни, які вже давно є членами НАТО, ніяк не можуть вступити до ЄС. Найбільш яскравий приклад – Туреччина.

В.ФЕСЕНКО зазначив, що хоча процеси європейської інтеграції за змістом дуже багато в чому пов’язані між собою, все ж таки логіка цих інтеграційних об’єднань різна.

На його думку, не треба політично об’єднувати ці два процеси в Україні. “Якщо ми не будемо абсолютизувати процеси євроатлантичної інтеграції, а до процесів європейської інтеграції підходити більш раціонально, акцентуючи увагу на економічних, а не лише на політичних інтересах, я думаю, що процеси європейської інтеграції, політика європейської інтеграції буде реалізовуватись набагато швидше й ефективніше”, - сказав він.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає вступ України до ЄС без вступу до НАТО “теоретично можливим”, адже, наприклад, Фінляндія та Австрія є членами ЄС, але не входять до Північно-Атлантичного альянсу. І навпаки, є країни, які входять до НАТО, але не є членами Євросоюзу з тих чи інших причин. Класичний приклад Туреччина, яка ще з початку 60-х років вступила в НАТО і вже 40 років стоїть перед дверима Євросоюзу, і її туди поки що не пускають. Інший приклад - Норвегія, яка є членом НАТО, але не входить до Європейського союзу. “Але хитрість ситуації полягає в тому, що ті країни, які не входять до НАТО і прийняті до Євросоюзу”, ще з історичних часів входили в Західно-Європейську спільноту, тому з їх прийняттям до Європейського Союзу, минаючи НАТО, ніяких проблем не було, - зазначив В.КАРАСЬОВ. Інша ситуація, констатував він, щодо країн, які історично не входили до Західної Європи. Наприклад, за його словами, Туреччину до ЄС не пускають, хоча до НАТО прийняли з розпростертими обіймами в силу її стратегічного геополітичного значення.

Щодо України В.КАРАСЬОВ вважає, що якщо підсумовувати і враховувати нинішні конфігурації Європейського Союзу, то вступ України до ЄС не залежить від того, чи буде вона членом НАТО. Водночас, за його словами, якщо Україна хоче стати частиною західної спільноти в геостратегічному та військово-стратегічному вимірі, то тоді вступ до НАТО є пропуском приналежності до Євроатлантичної спільноти, але це не означає приналежності до Європейського Союзу. “Вирішення вступу до ЄС будуть враховувати інші фактори, які сьогодні лежать поза межами короткострокового та середньострокового прогнозу”, - сказав експерт.

Директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО також вважає, що вступ до НАТО - ще не ключ до ЄС, адже це дві абсолютно різні організації. Тому, на його думку, В.ЯНУКОВИЧ, коли говорить про те, що Україна готова пройти шлях до вступу до ЄС, “виступає абсолютно зважено, і він нічого не сказав ні сенсаційного, ні того, що суперечило б інтересам України”. За словами К.БОНДАРЕНКА, В.ЯНУКОВИЧ чудово розуміє, що цей шлях є тривалим, як мінімум пройде 15–20-25 років, особливо враховуючи, що президент Франції і канцлер ФРН зараз виступають проти подальшого розширення Європейського Союзу, в тому числі і включення України до ЄС. Прем’єр-міністр чудово розуміє, що пройти шлях до ЄС – працювати над впровадженням в Україні європейських стандартів, а також що поетапний вступ України в ЄС записаний в основні документи, які регулюють внутрішню і зовнішню політику України, зокрема Закон «Про засади зовнішньої і внутрішньої політики України», зазначив політолог.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ зазначив, що “жодного сумніву немає в тому, що такий шлях (вступ до ЄС без вступу до НАТО – УНІАН) можливий”, і також послався на досвід інших країн.

На його думку, вступ до НАТО і вступ до ЄС – абсолютно різні завдання для вирішення. При цьому політолог назвав неправдою і прямою маніпуляцією заяви “НАТівських пропагандистів” про те, що вступ до НАТО - єдиний можливий шлях долучення до Європейського Союзу. Думки про те, що В.ЯНУКОВИЧ, заявивши про відкладення залучення України до Плану дій щодо членства в НАТО, в якому йдеться про демократичні реформи, реформи судової влади, економічні реформи тощо, також нібито виступив проти цього, М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ назвав теж маніпуляцією. Оскільки, за його словами, стосовно всіх цих реформ Україна взяла зобов’язання перед Радою Європи, коли стали членом Ради Європи, а також перед ОБСЄ. “Йдеться про корінь цього плану, і суттєва відмінність цього плану пов’язана з тим, щоб стала можливою інтеграція саме військової системи України саме до військової системи НАТО. Так що я вважаю, що тут також треба говорити правду”, - сказав експерт.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає очевидною відповідь на запитання, чи може Україна вступити до ЄС, не вступаючи до НАТО: “Звичайно, може”. Він зазначив, що на сьогодні Україна позиціонується як країна, що бажає включитися до глибоких інтеграційних процесів. За його словами, Україна є культурною частиною Європи, проте інституційно ще не увійшла до всіх ніш об`єднаної Європи. За прогнозом експерта, “нам світить можливі зрушення в плані членства лише десь у 2018–2020 році”. До цього часу, зазначив політолог, Україна співпрацюватиме в рамках різноманітних програм. “Те, що сказав прем’єр-міністр України – це лише констатація факту, що ми дійсно віддаємо пріоритет входженню саме до Європейського Союзу”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

При цьому він не виключив, що в найближчі кілька років відбудеться перегляд моделі європейської інтеграції, і тоді “нам потрібно буде корегувати нашу європейську політику, оскільки відбудуться ці зміни”. Висловлюючи своє особисте бачення майбутньої Європи, експерт зазначив, що це, скоріш за все, буде не унітарна система регіонів і не федерація, а союз союзів, де будуть різні глибини інтеграцій в залежності від економіки, політики, соціокультурних інституцій тощо. Така модель, на думку політолога, вигідніша для України. “В цій моделі можлива реалізація і нової безпекової системи, як системи лише для Європи, а не для міфічної євроатлантичної спільноти, якої на сьогодні вже не існує”, - зазначив А.ЄРМОЛАЄВ. Він вважає, що Україні потрібно формулювати своє бачення Європи, яке, на його думку, може не обмежуватися лише Євросоюзом, можливо це якраз буде просування ідеї союзу союзів. “І нам тут важливі союзники, зокрема в Центральній Європі, зокрема в Польщі”, - сказав він.

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ відзначив різницю в сигналах щодо членства України з боку НАТО і ЄС та ставленні громадян України до членства в цих структурах. „Щодо НАТО – то в цій структурі робляться натяки в бік України, що її раді там бачити. Населення України (значною мірою через антинатовську пропаганду сусідньої Росії) здебільшого не хоче членства в цьому блоці. Щодо Євросоюзу – ситуація протилежна. Населення України набагато позитивніше ставиться до входження до цієї структури. Але жоден з впливових єврочиновників не запрошує Україну до Євросоюзу. Більше того, час від часу впливові європейці роблять достатньо жорсткі заяви щодо неможливості або небажаності входження України до Євросоюзу”, - констатував політолог.

На його думку, в цій ситуації Україні варто побудувати більш реалістичну зовнішню політику. “Нас цікавить від Європи пересування товарів, капіталів і робочої сили, гарантування нашої територіальної цілісності – так треба цього і добиватися. Якщо не має можливості при житті цього покоління вступити до Євросоюзу - так значить варто шукати нові форми співпраці з рештою Європи для забезпечення національних інтересів України”, - сказав він.

Водночас директор міжнародних програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Валерій ЧАЛИЙ наголошує на важливості вступу до НАТО в процесі вступу до ЄС. “Досвід країн, які приєдналися до ЄС в останню хвилю розширення, і країн, які готуються стати членами ЄС, свідчить, що вступ до НАТО є важливим кроком на шляху до повномасштабної участі в ЄС. Приклади таких країн, як Туреччина, яка є членом НАТО, але не є членом ЄС – це скоріше виняток з правила, ніж загальна тенденція”, - зазначив він.

Стосовно України він послався на наукове обгрунтування щодо євроінтеграції України, яке містилося в Стратегії економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 роки, підготовлене під керівництвом В.ЯНУКОВИЧА під час його попереднього прем’єрства, в якому йшлося: «Процес євроатлантичної інтеграції має розглядатися не лише як одна з проміжних ланок реалізації мети завдань євроінтеграційної стратегії України, а і як локомотив цієї стратегії». “Я не можу не погодитися з таким визначенням”, - сказав В.ЧАЛИЙ.