З 1 січня головування в ЄС переходить до Мальти: експерт пояснила, що це означає для України

13:15, 01 січня 2017
Політика
8815 0

Головування в Європейському Союзі від Словаччини з 1 січня переходить до Мальти, жодних змін у позиції ЄС щодо України та Росії не очікується.

Ілюстрація / REUTERS

Про це заявила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі провідний експерт Європейського політичного центру Аманда Поль, коментуючи майбутнє президентство Валлетти в ЄС.

«Відверто кажучи, у мене немає великих очікувань від Мальти в плані кардинальних рішень чи впливу на політику ЄС. Мальта, перш за все, маленька країна, і, враховуючи внутрішню кризу ЄС у багатьох сферах, буде нереалістично очікувати, щоб такі країни мали значний вплив на розвиток подій», - переконана експерт.

Поль констатувала, що Україна ніколи не була пріоритетом для Мальти.

«Це нормально, тому що географічно Мальта - це Південь, розвиток подій у цьому регіоні має для цієї країни більше значення, і пріоритетом порядку денного є питання міграції», - пояснила експерт.

Читайте такожГоловуюча з 2017 року в ОБСЄ Австрія домагатиметься пом'якшення санкцій проти РФ

Разом з тим, вона зазначила, що Мальта також не відноситься до тих країн, які мають дружні відносини з Путіним чи «ще з кимось з Кремля».

«Але з іншого боку, Мальта також не є повністю проукраїнською. Вони дуже далекі від цього і більше цікавляться розвитком подій у власному регіоні. Позиція ЄС щодо України та Росії через президентство Мальти не зміниться, але може змінитися через внутрішньополітичний розвиток в країнах ЄС», - вважає експерт.

Вона нагадала, що, зокрема, у Франції відбудуться вибори, де перемогу, скоріш за все, отримає проросійський кандидат.

«Не президентство Мальти, а національні вибори будуть мати значно більший вплив на політику ЄС щодо України та Росії», - підкреслила співрозмовник агентства.

Таку думку Поль підтверджує і оприлюднена програма головування. Зокрема, першим питанням порядку денного для Мальти є міграція, де Валлетта хоче досягнути виконання вже досягнутих домовленостей та забезпечити пріоритетність теми міграції на порядку денному під час свого головування.

Другим питанням вказано Спільний ринок.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Євросоюз#Мальта#головування