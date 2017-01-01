З 1 січня головування в ЄС переходить до Мальти: експерт пояснила, що це означає для України

Про це заявила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі провідний експерт Європейського політичного центру Аманда Поль, коментуючи майбутнє президентство Валлетти в ЄС.

«Відверто кажучи, у мене немає великих очікувань від Мальти в плані кардинальних рішень чи впливу на політику ЄС. Мальта, перш за все, маленька країна, і, враховуючи внутрішню кризу ЄС у багатьох сферах, буде нереалістично очікувати, щоб такі країни мали значний вплив на розвиток подій», - переконана експерт.

Поль констатувала, що Україна ніколи не була пріоритетом для Мальти.

«Це нормально, тому що географічно Мальта - це Південь, розвиток подій у цьому регіоні має для цієї країни більше значення, і пріоритетом порядку денного є питання міграції», - пояснила експерт.

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Разом з тим, вона зазначила, що Мальта також не відноситься до тих країн, які мають дружні відносини з Путіним чи «ще з кимось з Кремля».

«Але з іншого боку, Мальта також не є повністю проукраїнською. Вони дуже далекі від цього і більше цікавляться розвитком подій у власному регіоні. Позиція ЄС щодо України та Росії через президентство Мальти не зміниться, але може змінитися через внутрішньополітичний розвиток в країнах ЄС», - вважає експерт.

Вона нагадала, що, зокрема, у Франції відбудуться вибори, де перемогу, скоріш за все, отримає проросійський кандидат.

«Не президентство Мальти, а національні вибори будуть мати значно більший вплив на політику ЄС щодо України та Росії», - підкреслила співрозмовник агентства.

Таку думку Поль підтверджує і оприлюднена програма головування. Зокрема, першим питанням порядку денного для Мальти є міграція, де Валлетта хоче досягнути виконання вже досягнутих домовленостей та забезпечити пріоритетність теми міграції на порядку денному під час свого головування.

Другим питанням вказано Спільний ринок.