Стрілянина за участю Пашинського: версію нардепа підтвердив свідок – Геращенко

Версію депутата Сергія Пашинського про те, як відбувся напад на нього, що завершився стріляниною, підтвердив власник авто, через який виник конфлікт. Про це заявив позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко, передає "112 Україна".

Читайте такожПідстрелений Пашинським чоловік стверджує, що нардеп першим дістав пістолет

"Є свідчення неангажованого свідка - власника того самого автомобіля, який був без габаритних знаків і який стояв на дорозі. Цей чоловік дав свідчення, які повністю підтвердили версію Сергія Пашинського", - заявив Геращенко.

Чоловік, який напав на депутата Сергія Пашинського, притягувався до відповідальності за побиття дружини.

"Що стосується особи нападника, ви вже, напевно, знаєте, що цей чоловік притягувався до відповідальності за побиття власної дружини. Ну, а якщо ця людина могла побити власну дружину, уявіть собі, якою була його реакція на зауваження про те, що не дуже правильно ставити автомобіль без габаритів на проїжджій частині", - зазначив депутат.

За словами Геращенка, далі ця справа буде повно і всебічно розслідувана.

Як повідомляв УНІАН, на Київщині стався інцидент між депутатом Пашинським і мешканцем Васильківщини, в результаті якого Пашинський застосував вогнепальну зброю. За версією Пашинського, він застосував зброю лише після того, як зробив попереджувальний постріл вгору, а другий постріл уже після удару пляшкою здійснив у ногу нападнику.