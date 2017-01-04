Ракетні випробування поблизу Криму проводитимуться регулярно за необхідності – міністр оборони

Про це він повідомив в інтерв'ю «5-му каналу», коментуючи проведення 1-2 грудня 2016 року у південній частині України навчань Повітряних сил ЗСУ, під час яких відпрацьовувалися ракетні стрільби.

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«Ми провели навчання, ми перевірили готовність нашої системи ППО. Ми перевірили здатність наших ракет вражати ціль. Ми досягли своєї мети, практично не було жодної нештатної ситуації. Ми провели це (ракетні випробування – УНІАН) вперше за час незалежності України на цьому полігоні», - заявив він.

«Я оцінюю ці навчання дуже вдалими, дуже потрібними і, звичайно, ми ні в кого питати не збираємося, які навчання ми будемо проводити на нашій території. Вони (ракетні випробування) будуть регулярними настільки, наскільки потрібно їх проводити, і ми їх будемо проводити і не тільки такі (ракетні), але й інші навчання», - додав Полторак.

«Тільки в тому році у нас було проведено близько тисячі навчань, і це в сотню раз більше, ніж було раніше. Це значно підвищило потенціал ЗСУ», - зауважив міністр.

Як повідомлялося, представники української влади неодноразово наголошували, що Україна проводитиме ракетні випробування згідно з міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що єдиною причиною, яка змушує Україну проводити навчання, в рамках яких проводилися стрільби поблизу окупованого Криму, є необхідність бути готовими до повномасштабного російського вторгнення.

Напередодні навчань ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що Росія погрожувала Києву ракетним ударом у разі проведення ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму.