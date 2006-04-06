Юля віддасть ”регіонам” Рахункову палату

Лідер однойменного блоку Юлія ТИМОШЕНКО погоджується, щоб представники Партії регіонів очолили Рахункову палату і декілька парламентських комітетів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

"Ми не бачимо ніякого контексту, ніякого формату будь-якої співпраці в системі влади з Партією регіонів. Ми бачимо Партію регіонів в опозиції", – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"І як опозиція вони мусять мати певні інструменти, щоб виконувати функцію опозиції, – наголосила вона. – Вони можуть очолювати декілька комітетів. Я, на приклад, абсолютно погодилась би, щоб саме зі складу Партії регіонів призначити керівника Рахункової палати Верховної Ради України, адже це функція виключно опозиції – ніякого змішання крові політичної тут бути не може".