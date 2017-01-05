Президентський рік у фото: у Порошенка показали найкращі світлини за 2016

Президент України Петро Порошенко показав свій президентський 2016 рік у фотографіях, повідомляє прес-служба голови держави.

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«257 найкращих та найцікавіших фотографій представлені у фотодобірці «2016 рік у фотографіях». Деякі з цих фото раніше не публікувались», - йдеться у повідомленні.

На світлинах зафіксовано основні події за участі президента та його дружини Марини Порошенко на урочистих та громадських заходах, під час зустрічей, робочих поїздок та закордонних візитів.

Зокрема, унікальні кадри відвідання передової, цікаві моменти із кулуарів Давоського форуму, Мюнхенської конференції з питань безпеки та сесії Генеральної Асамблеї ООН, зустрічі зі світовими лідерами йдеться у повідомленні.

До фотогалереї за 2016 рік увійшли світлини із найяскравіших та найочікуваніших подій 2016 року – зустріч голови держави зі звільненими з РФ українськими політв’язнями та заручниками, військовий парад до 25-ї річниці незалежності України, а також вручення житла та нагород військовим, огляд полігонів та військових навчань, представлення літака Ан-132D.

Крім того, у фотодобірці можна побачити знімки із закордонних візитів президента, зокрема до Японії, Туреччини, Азербайджану, Малайзії, Індонезії, Норвегії, Швеції тощо.

Усього за минулий рік фотографи голови держави Микола Лазаренко, Михайло Палінчак та Михайло Марків зробили більше 216 тис. кадрів.

Детальніше з фотодобіркою «2016 рік у фотографіях» можна ознайомитись за посиланням.