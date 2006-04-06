Росіяни хочуть ”відрізати” найкращі шматки Азовського моря

Україна і Росія мають різні позиції щодо застосування комбінованого методу розмежування Азовського моря.

Як зазначив перший заступник міністра закордонних справ Антон БУТЕЙКО на спільній прес-конференції зі спеціальним представником МЗС РФ з питань відносин з країнами СНД, послом з особливих доручень Валерієм КЕНЯКІНИМ, сторони зіштовхнулися з проблемою, як тлумачити попередні домовленості стосовно розмежування Азовського моря. За його словами, українська сторона вважає, що спочатку необхідно провести серединну лінію по акваторії Азовського моря, а потім її модифікувати у відповідності до пропорційності довжини узбереж з урахуванням принципу справедливості.

За словами В.КЕНЯКІНА, російська сторона вважає, що необхідно застосовувати «підхід не послідовних кроків, а вибіркових», який полягає в тому, що на одній дільниці застосовується принцип серединної лінії, на іншій дільниці - принцип пропорціональності, а на третій – принцип справедливості. «В цьому підході й різниця», - зазначив В.КЕНЯКІН.

У зв`язку з цим А.БУТЕЙКО зазначив, що позиція України ґрунтується на міжнародній практиці, а «вибірковий підхід», якій пропонує російська сторона, в міжнародній практиці не існує.

Сторони також не дійшли домовленості щодо розмежування Керченської протоки. Як нагадав А.БУТЕЙКО, Україна наполягає на визнанні лінією кордону лінію міжреспубліканського кордону, який існував за часів Радянського Союзу. «Ми вважаємо абсолютно коректним підтвердити цю лінію так, як це робилося з іншими республіками, з якими Російська Федерація домовлялася», - сказав він.

Водночас, В.КЕНЯКІН зазначив, що на думку російської сторони лінія кордону, яка існувала за часів Радянського Союзу не затверджена вищим органом - Верховною Радою Української РСР або СРСР.

«Ми не відкидаємо наявність міжвідомчих розмежувань між господарчими суб’єктами, але вважаємо, що офіційно цей кордон не проводився і легітимно він не існує», - зазначив він.

Він також наголосив, що на думку російської сторони розмежування Азовського моря не має обмежувати судноплавства для українських та російських суден.

Крім цього, Росія щодо позиції розмежування Керченської протоки виступає за доступ обох держав до навігаційного проходу, який «не має бути под одноосібним контролем однієї зі сторін».

Також, на його думку, за оцінкою російської сторони пробуксовує робота з укладення двосторонніх документів в галузі судноплавства, риболовства, екологічної безпеки в Азовському та Чорному морях та Керченській протоці.

А.БУТЕЙКО також зазначив, що стосовно лінію кордону в Чорному морі сторони доручили експертам опрацювати позиції по фіксації первісної точки відліку для проведення лінії розмежування територіального моря виключно економічної зони і континентального шельфу, а також домовитися про методологію розмежування.

Нагадаєм, сьогодні в Києві відбувся 24 раунд переговорів делегацій України і Росії щодо розмежування Азовського і Чорного морів та Керченської протоки.