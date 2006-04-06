Кінах приховує результати засідання РНБО?

Брифінг секретаря Ради національної безпеки і оборони України Анатолія КІНАХА за результатами сьогоднішнього засідання РНБО, який планувався на 17.30, перенесено на завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання РНБО, яке розпочалося о 15.00, триває досі.

Про час проведення брифінгу А.КІНАХА 7 квітня буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні РНБО України, яке проходить під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розглядається два питання – стан науково-технічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України, а також питання утилізації звичайних видів боєприпасів непридатних для подальшого використання і зберігання.