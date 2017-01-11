Трамп заявив, що боїться мікробів
Трамп не виключає, що за ним могла стежити ФСБ в Росії, коли він там перебував, так само, як і спецслужби в будь-якому іншому місці. Тому не слід роздувати історію з доповіддю спецслужб США.
Про це він заявив у ході своєї першої прес-конференції після виборів.
"Я був у Росії кілька років тому на конкурсі "Міс всесвіт". Я говорив багатьом людям "будьте обережні", тому що ви можете себе побачити по телевізору. Я насправді мікробів боюся, насправді...", - заявив Трамп, коментуючи доповідь спецслужб США про можливе стеження за Трампом у Росії.
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Раніше повідомлялося, що секретна частина доповіді, представленого американською розвідкою минулого тижня Бараку Обамі і Дональду Трампу, включала інформацію про те, що російські спецслужби заявляють, що володіють інформацією, компрометуючої обраного президента США.
У доповіді також говориться, що передвиборний штаб Трампа контактував з російськими спецслужбами. Обраний президент США Дональд Трамп відкинув повідомлення про тиск на нього з боку Росії. У Кремлі заявили, що не мають компромату на обраного президента США Дональда Трампа.